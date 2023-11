Xάιλαντ για in-season tournament: «Δεν θα πω ψέματα, δεν ξέρω καν τι ισχύει»

Ο παίκτης των Κλίπερς, Mπόουνς Χάιλαντ έδειξε πως δεν γνωρίζει καν τι ισχύει με το in-season tournament.

Από φέτος θα υπάρχει και άλλο ένα τρόπαιο στο ΝΒΑ εκτός από εκείνο του πρωταθλήματος. Aπό τη σεζόν 2023-24, το ΝΒΑ έβαλε στη ζωή μας το in-season tournament που ξεκίνησε την Τετάρτη τα ξημερώματα (κάθε Τετάρτη και Σάββατο ξημερώματα τα ματς) και η τελική φάση θα διεξαχθεί 7-9 Δεκεμβρίου στο Λας Βέγκας.

Οι 30 ομάδες της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη παρουσίασαν τα παρκέ τους, τα οποία είναι διαφορετικά σε σχέση με αυτά που βλέπουμε στη regular season και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.

Πάντως ορισμένοι NBAers δεν έχουν καταλάνει και τόσο καλά τι ισχύει με το in-season tournament, αφού το format τους έχει μπερδέψει. Ένας από αυτούς είναι και ο Μπόουνς Χάιλαντ των Κλίπερς. «Δεν θα σας πω ψέματα. Δεν ξέρω καν τι συμβαίνει», ήταν τα λόγια του.

"I'm not even going to lie. I don't even know what's going on."😂



- Bones Hyland on the in-season tournament



