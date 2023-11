Απόλυτος ηγέτης των Λέικερς ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, δεν μπορούσε να βλέπει τους συμπαίκτες του να μη μαρκάρουν τον Γουέστμπρουκ στο χθεσινό ντέρμπι του Λος Άντζελες.

Οι Λέικερς επικράτησαν τη χθεσινή ημέρα με 130-125 των Κλίπερς, παίρνοντας άλλο ένα ντέρμπι του Λος Άντζελες στην πλευρά τους. Με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να κάνει εκληκτικά πράγματα!

Όμως τα νούμερά του είναι λίγα για να φανερώσουν την επίδρασή του στο παιχνίδι των Λέικερς. Ο «βασιλιάς» είδε τον Γουέστμπρουκ να πληγώνει την ομάδα του και αυτό δεν μπορούσε να το αντέξει. Όπως βγήκε από τα αμερικανικά ΜΜΕ, ο ΛεΜπρόν τα... έχωσε στους συμπαίκτες του επειδή δε μάρκαραν τον «Ρας».

«Είμαστε καλύτεροι από αυτό. Φωνάζει να παίξει iso και φεύγετε. Πρέπει να τον μαρκάρετε» ήταν τα λόγια του ΛεΜπρόν Τζέιμς που λίγο αργότερα μάλιστα μπλόκαρε τον αντίπαλό του, δείχνοντας με το δικό του παράδειγμα τον τρόπο στους συμπαίκτες του!

LEAKED Audio Of LeBron James Getting Heated At The Lakers For Not Guarding Russell Westbrook👀:



“No, we’re better than that!” You just take the f*ck off, you gotta guard him”



Then, just two minutes after this play, LeBron went ahead and blocked Russ: “give me that sh*t” pic.twitter.com/aPFXcLqOtW