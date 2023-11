Γκριν: «Πέρυσι είχαμε χάλια χημεία» (vid)

Ο Ντρέιμοντ Γκριν των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριος, φαίνεται πως κατηγορεί τον Τζόρτναν Πουλ για το περυσινό άσχημο κλίμα μέσα στην ομάδα, με αποκορύφωμα τον μεταξύ τους διαπληκτισμό.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς επικράτησαν με 102-101 των Σακραμέντο Κινγκς του Σάσα Βεζένκοφ και έφτασαν στο 4-1.

Μία πολύ καλή αρχή στο ΝΒΑ έπειτα από μία χρονιά όπου η ομάδα του Στιβ Κερ αντιμετώπιζε αρκετά προβλήματα που αφορούσαν τις σχέσεις των παικτών μεταξύ τους. Αποκορύφωμα της περυσινής άσχημης κατάστασης, ήταν το πολύ σοβαρό επεισόδιο από μία προπόνηση με πρωταγωνιστές τους Ντρέιμοντ Γκριν και τον Τζόρνταν Πουλ. Οι δύο τους είχαν μία αντιλογία και μετά από λίγο πιάστηκαν στα χέρια.

Λίγους μήνες αργότερα, ο Γκριν στην συνέντευξη τύπου μετά την νίκη επί των Κινγκς, μίλησε για το κλίμα που επικρατεί μέσα στις τάξεις του συλλόγου, αφήνοντας αιχμές για την περυσινή χρονιά προς τον Πουλ. Όπως αναφέρει μάλιστα ο ίδιος, η χαρά στα πρόσωπα των παικτών είναι εμφανής σε αντίθεση με την περασμένη σεζόν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντρέιμοντ Γκριν:

«Πέρυσι ήμασταν χάλια σαν ομάδα ως προς την χημεία μεταξύ μας. Ήταν δύσκολο να έρχεσαι για δουλειά. Δεν ήταν ευχάριστο. Αυτή την χρονιά όμως μπορείς να δεις το χαμόγελο στα πρόσωπα των ανθρώπων όποτε έρχονται στο γήπεδο. Υπάρχουν ορισμένοι που κάθονται δύο ή τρεις ώρες και μιλάνε. Έρχονται δύο με τρεις ώρες νωρίτερα απλά για είναι εδώ. Το βλέπεις αυτό και σκέφτεσαι ότι αυτό είναι ένα γκρουπ που του αρέσει να είναι ο ένας μαζί με τον άλλον».

Στην συνέχεια μίλησε και για την κρισιμότητα των παικτών με λιγότερη συμμετοχή στους αγώνες: «Μπορείς να δεις τους ενήλικες, τους επαγγελματίες, τις σταθερές δυνάμεις μέσα στο δωμάτιο. Αποδίδει. Δείτε τη δεύτερη πεντάδα μας. Σε συγκεκριμένες στιγμές έπαιξαν καλύτερα από την πρώτη. Πάντα λέω στους υπόλοιπους ότι πρωταθλήματα παίρνεις με δέκα παίκτες, όχι με πέντε».

