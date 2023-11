Ο Φίλιπ Πετρούσεφ ανακοινώθηκε αρχικώς από τους Λος Άντζελες Κλίπερς και ακολούθως έγινε trade στους Σακραμέντο Κινγκς!

Το trade που έστειλε τον Τζέιμς Χάρντεν από τη Φιλαντέλφια στο Λος Άντζελες υποχρέωσε αρκετούς παίκτες να αλλάξουν... Πολιτείες. Ένας εξ αυτών ήταν ο Φίλιπ Πετρούσεφ, ο ταλαντούχος Σέρβος ψηλός (23χρ., 2.11) που μπορεί να αγωνιστεί και στις δυο θέσεις της front line.

Ο άλλοτε παίκτης του Ερυθρού Αστέρα ανακοινώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 1/11 από τους Λος Άντζελες Κλίπερς μαζί με τον Χάρντεν και τον Πι Τζέι Τάκερ. Όπως ήταν γνωστό εξ αρχής, η θέση του Σέρβου μόνο σίγουρη δεν ήταν και στη συνέχεια, ο Έιντριαν Βοϊνιαρόφσκι ανέφερε ότι έγινε trade στους Σακραμέντο Κινγκς που θα τον αξιολογήσουν.

Ο Πετρούσεφ μέτρησε 8.5 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 0.6 ασίστ σε 56 αγώνες στη EuroLeague με την Αναντολού Εφές και τον Ερυθρό Αστέρα πριν περάσει τον Ατλαντικό για να μετρήσει τις δυνάμεις του στο ΝΒΑ. Πλέον θα βρει τον Σάσα Βεζένκοβ στο Σακραμέντο.

