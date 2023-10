O Κρις Πολ χτύπησε... ξύλο για τα τρίποντα: «Ήμουν σε ομάδα που είχε αστοχήσει σε 27 σερί τρίποντα, δεν θα είναι πρόβλημα» (vid)

Ο Κρις Πολ θυμήθηκε τις εποχές των... Χιούστον Ρόκετς όταν ρωτήθηκε για τα άστοχα τρίποντα των Γουόριορς στο ματς με τους Σανς.

Πριν από πέντε χρόνια και πιο συγκεκριμένα στον 7ο τελικό της Δύσης τον Μάιο του 2018, οι Χιούστον Ρόκετς είχαν αστοχήσει 27 σερί φορές έξω από τα 7.25 μέτρα έχοντας τελειώσει το ματς με 7/44 τρίποντα! Αυτό ακριβώς το παιχνίδι ήρθε στο μυαλό του Κρις Πολ όταν ρωτήθηκε για τα 10/43 τρίποντα που είχαν οι Γουόριορς κόντρα στους Σανς.

«Δεν ανησυχώ καθόλου για το σουτ της ομάδας. Ήμουν σε ομάδα που είχε αστοχήσει 27 συνεχόμενες φορές σε προσπάθεια για τρίποντο. Να χτυπήσω ξύλο (σ.σ. που χτύπησε) δεν θα είναι πρόβλημα εδώ. Με τους σουτέρ που έχουμε και οι οποίοι δεν είναι εγωιστές, δεν θα έχουμε τέτοιο θέμα» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του Κρις Πολ σε σχετική ερώτηση που του έγινε.

Ο ίδιος δεν κατάφερε να βρει στόχο έξω από τα 7.25 μέτρα καθώς τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 0/6 τρίποντα.

