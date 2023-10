Ο Κέβιν Νοξ αποτελεί παρελθόν από τους Μπλέιζερς, με τον Γουέινραϊτ να παίρνει τη θέση του.

Οι Μπλέιζερς έχασαν πριν λίγο καιρό τον ηγέτη τους και ίσως τον κορυφαίο παίκτη στην ιστορία τους, Ντέιμιαν Λίλαρντ που συνεχιζει στο Μιλγουόκι. Η νέα εποχή του Πόρτλαντ έχει σε περίοπτη θέση τους ταλαντούχους Σάιμονς και Χέντερσον, ενώ σημαντικές προσθήκες αποτελούν οι Έιτον και Μπρόγκντον.

Το Πόρτλαντ συνεχίζει τις αλλαγές στο ρόστερ του και σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια αποδέσμευσε τον Κέβιν Νοξ, βρίσκοντας τον αντικαστάτη του. Ο λόγος για τον Γουέινραϊτ που την περσινή σεζόν βρέθηκε στους Σανς.

To όνομα του πάντως ο Γουέινραϊτ το έφτιαξε στη Γαλλία, όπου αγωνίστηκε τη σεζόν 2020-21 με τη φανέλα της Στρασμπούρ.

