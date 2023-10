Ο Κλέι Τόμπσον θα είναι free agent το επόμενο καλοκαίρι και όπως αναφέρουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού δεν υπάρχει ακόμα καμία εξέλιξη αναφορικά με πιθανή επέκταση στους Γουόριορς.

Άραγε θα «χωρίσουν» οι «Splash Brothers» το καλοκαίρι του 2024; Το σίγουρο είναι ότι ολοκληρώνεται το συμβόλαιο του Κλέι Τόμπσον με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, ο οποίος είχε υπογράψει max επέκταση το 2019 έναντι 190 εκατομμυρίων δολαρίων.

Προς το παρόν παραμένει άγνωστο εάν θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα των Γουόριορς, με τον έγκυρο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι να λέει ότι ακόμα δεν υπάρχει καμία εξέλιξη στις συζητήσεις για πιθανή επέκταση του συμβολαίου του, υπογραμμίζοντας ότι «υπάρχει απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών, τόσο όσον αφορά τα χρήματα, όσο και όσον αφορά τα χρόνια του συμβολαίου. Οπότε είναι πολύ πιθανόν ο Κλέι Τόμπσον να βγει στην free agency το ερχόμενο καλοκαίρι».

Ο Κλέι Τόμπσον είχε επιλεγεί στο νούμερο «11» του draft το 2011 και έκτοτε αγωνίστηκε σε 716 ματς των Γουόριορς στην regular season έχοντας κατά μέσο όρο 19.8 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ, σουτάροντας με 42% στα τρίποντα. Αντίστοιχα στα play-offs έχει μετρήσει 19.2 πόντους σε 158 παιχνίδια με 4 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ.

Reporting for NBA Countdown on the Klay Thompson extension talks, including ESPN analyst Bob Myers' window into the negotiating stakes for the Golden State Warriors and the franchise's storied guard pic.twitter.com/YpZaIppooU