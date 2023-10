Μετά το τέλος του αγώνα Κινγκς-Γουόριορς, ο Στιβ Κέρ είχε τη... δική του αγωνία αναφορικά με το σκορ του στο Fantasy.

Ο προπονητής των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς είχε όρεξη για πλάκα μετά τη νίκη της ομάδας του στην preseason κόντρα στους Σακραμέντο Κινγκς.

Οι «Πολεμιστές» επικράτησαν μέσα στην έδρα των Κινγκς, σ' ένα ματς όπου ο Σάσα Βεζένκοβ κινήθηκε σε ρηχά επίπεδα.

Μετά το τέλος του αγώνα και λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντευξη Τύπου, ο Στιβ Κερ καθυστέρησε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να δεχθεί την πρώτη ερώτηση κοιτώντας το τηλέφωνό του.

Ο λόγος; «Συγγνώμη, αλλά κοιτούσα το σκορ μου στο Fantasy» είπε χαρακτηριστικά προκαλώντας τα γέλια στην αίθουσα: «Εντάξει, κέρδισα!»

That's two wins for Steve Kerr today 🤣 pic.twitter.com/DPETOoZHNM