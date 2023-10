Ο Ντίλον Μπρουκς αποβλήθηκε μετά από (μόλις) πέντε λεπτά στο φιλικό των Χιούστον Ρόκετς με τους Ιντιάνα Πέισερς, αφού χτύπησε τον Ντάνιελ Τάις στη βουβωνική χώρα.

Ο Ντίλον Μπρουκς τα κατάφερε ξανά. Και αποκάλεσε τον εαυτό του ως «Ντίλον ο κακός». Ο κάτοχος του χάλκινου μεταλλίου με τον Καναδά στο πρόσφατο Mundobasket 2023 αγωνίστηκε μόλις για πέντε λεπτά στο φιλικό προετοιμασίας των Χιούστον Ρόκετς με τους Ιντιάνα Πέισερς (122-103), προτού αποβληθεί!

Αιτία ένα χτύπημα κάτω από τη... ζώνη, στον Ντάνιελ Τάις, ο οποίος επιχείρησε να κάνει σκριν, με τον Μπρουκς να επιχειρεί να το.. σπάσει με έναν παράδοξο τρόπο.

Dillon Brooks gets ejected 5 minutes into his first preseason game with the Rockets. 🫣



(🎥: @SportsCenter)pic.twitter.com/SScGVzpyKC