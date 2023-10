Ο Λούκα Ντόντσιτς θα αντιμετωπίσει ξανά την αγαπημένη του Ρεάλ Μαδρίτης, όμως θα αναγκαστεί να το κάνει χωρίς τον Καϊρί Ίρβινγκ!

Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται στην Ισπανία τους Ντάλας Μάβερικς, στο πλαίσιο των φιλικών των ομάδων του NBA με αυτές της Ευρώπης, ωστόσο ο Καϊρί Ίρβινγκ θα μείνει εκτός της αναμέτρησης (21:45, CosmoteSport 4).

Τα φώτα άλλωστε θα είναι στραμμένα στον Λούκα Ντόντσιτς, τον οποίο και στη Μαδρίτη λατρεύουν. Ο Ίρβινγκ έτσι θα μείνει εκτός για δεύτερη συνεχόμενη αναμέτρηση, αφού δεν αγωνίστηκε και στο δεύτερο φιλικό του Άμπου Ντάμπι, με τους Μάβερικς να χάνουν από τους Τίμπεργουλβς.

Όπως αναφέρεται στις ΗΠΑ, ο Ίρβινγκ νιώθει έναν πόνο στη βουβωνική χώρα και θα μείνει προληπτικά εκτός για να ξεκουραστεί!

