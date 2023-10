Το έκανε ξανά ο Λούκα Ντόντσιτς. Με ένα ακόμα trick shot τράβηξε πάνω του τα βλέμματα στην προπόνηση των Ντάλας Μάβερικς και έγινε viral.

Ο Λούκα Ντόντσιτς και τα trick shot χουν τη δική τους ιστορία. Τα είδαμε αρκετά με την Εθνική Σλοβενίας το καλοκαίρι αλλά έχουν καθιερωθεί με τους Ντάλας Μάβερικς. Η ομάδα του Ντόντσιτς βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι για τα φιλικά προετοιμασίας, με τον σούπερ σταρ της να γίνεται άλλη μια φορά... viral.

Έχοντας παραμείνει καθιστός σε μεγάλη απόσταση μάλιστα πίσω από τη μπασκέτα, ο Ντόντσιτς έβαλε ένα απίθανο καλάθι. Η μπάλα πέρασε πάνω από το ταμπλό για να καταλήξει στο διχτάκι, με τους γύρω του να μην μπορούν να αντιληφθούν πώς γίνεται να έχει βάλει το συγκεκριμένο σουτ.

Μάλλον ούτε ο ίδιος μπόρεσε να πιστέψει τι ακριβώς έχει κάνει...

Luka’s never met a trick shot he didn’t like 🤪 #MFFL #NBAInAbuDhabi pic.twitter.com/Pkc9wUHKGQ