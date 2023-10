Ο Έρικ Σπόελστρα αναμένεται να δώσει αναβαθμισμένο ρόλο στον Νίκολα Γιόβιτς για τη σεζόν που έρχεται.

Το Μαϊάμι δεν τα κατάφερε πέρυσι να φτάσει στον τίτλο, αφού την απίθανη πορεία του στα play-offs, ερχόμενο από το play-in τουρνουά, ηττήθηκε από τους Νάγκετς στα NBA Finals. Μπορεί όλοι τις τελευταίες μέρες να ασχολούνται με την εμφάνιση του Τζίμι Μπάτλερ στη media day, αλλά οι Χιτ κοιτούν και την έναρξη της σεζόν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Νίκολα Γιόβιτς αναμένεται να έχει αναβαθμισμένο ρόλο στο Μαϊάμι για το σεζόν 2023-23, αφού τη... γλίτωσε, καθώς ο Ντέιμιαν Λίλαρντ κατέληξε στους Μπακς. Ο Σέρβος περιφερειακός πήρε 15 κιλά σε μυϊκή μάζα τον τελευταίο χρόνο, ενώ έδειξε εξαιρετικά στοιχεία με την πατρίδα του στο Παγκόσμιο, φτάνοντας μέχρι το ασημένιο μετάλλιο. Έκλεψε την παράσταση στην αναμέτρηση κόντρα στο Νότιο Σουδάν, όπου είχε 25 πόντους με 9/9 σουτ και 5/5 τρίποντα.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, έπαιξε σε 15 ματς στη regular season με 13.6 λεπτά κατά μέσο όρο, 5.5 πόντους και 2.1 ριμπάουντ.

