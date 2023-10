Στεφ Κάρι και Κρις Πολ έχουν ξεκινήσει το... ζέσταμα ενόψει της σεζόν που έρχεται, με τον Στιβ Κερ να έχει ειδικό ρόλο για τον Κλέι Τόμπσον στους Γουόριορς!

Την ώρα που στην Ανατολή έγινε πραγματικός... χαμός με τα trade των Λίλαρντ και Χόλιντεϊ σε Μπακς και Σέλτικς αντίστοιχα, οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς συνεχίζουν τη δική τους προετοιμασία.

Με τη δική τους σημαντική προσθήκη, τον Κρις Πολ που κυνηγάει δίπλα στους «πολεμιστές» πλέον ένα δαχτυλίδι. Ο βετεράνος πόιντ γκαρντ έπιασε δουλειά, παρέα με τον Στεφ Κάρι και όπως φαίνεται από το βίντεο, οι δυο τους στοχεύουν σε πολλά... ankle breakers στη σεζόν.

Τα σουτ μετά από ντρίπλα που δοκιμάζουν απαιτούν τρομερό χειρισμό της μπάλας, με τους Κάρι και Πολ να μη δείχνουν να πτοούνται από αυτό και να συνεχίζουν να ευστοχούν!

Steph Curry and Chris Paul currently working on their quick dribble pull-up jumpers after the Warriors first official practice. Here’s a clip of it. pic.twitter.com/clMkgjNYNo