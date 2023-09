Οι Χιτ έκαναν πρόταση για την ανταλλαγή του Λίλαρντ, ωστόσο οι Μπλέιζερς δεν τη δέχθηκαν, με τον παίκτη να καταλήγει στους Μπακς.

Οι Μπακς έριξαν την βόμβα, αφού απέκτησαν τον Ντέιμιαν Λίλαρντ, με τον Τζρου Χόλιντεϊ να καταλήξει στους Μπλέιζερς, ενώ χρειάστηκαν και οι Σανς για να ολοκληρωθεί η τριπλή ανταλλαγή.

Πάντως και οι Χιτ προσπάθησαν να φέρουν τον Dame στο Μαϊάμι, αλλά το πακέτο που πρόσφεραν δεν κρίθηκε ιδιαίτερα δελεαστικό για το Πόρτλαντ. Η ομάδα του Σποέλστρα πρόσφερε Τάιλερ Χίρο, Νίκολα Γιόβιτς, τρία picks πρώτου γύρου, pick swaps πρώτου γύρου και picks δευτέρου γύρου για την απόκτηση του Λίλαρντ, ωστόσο οι Μπλέιζερς δεν δέχθηκαν την πρόταση.

Μάλιστα σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, ο πρόεδρος τους, ο θρύλος Πατ Ράιλι δεν επέστρεψε για να κάνει νέα βελτιωμένη προσφορά στους Μπλέιζερς μετά το... μπάσιμο του Μιλγουόκι.

The Miami Heat were willing to offer Tyler Herro, Nikola Jovic, 3 first-round picks, first-round pick swaps and multiple second-round picks for Damian Lillard, per @ShamsCharania



The Blazers had little to no interest in engaging in a deal pic.twitter.com/zlyb1iRQUj