Τέρνερ: «Κρόφορντ και Λου Γουίλιαμς πρέπει να μπουν στο Hall Of Fame»

Ο Μάιλς Τέρνερ έδειξε τον σεβασμό του για τους Λου Γουίλιαμς και Τζαμάλ Κρόφορντ, αναφέροντας πως πρέπει να μπουν στο Hall Of Fame.

Τζαμάλ Κρόφορντ και Λου Γουίλιαμς αποτέλεσαν δύο εκ των κορυφαίων έκτων παικτών στην ιστορία της λίγκας. Kαι οι δύο έχουν από τρία βραβεία έκτου παίκτη στην κατοχή τους. Πρόσφεραν σπουδαίες λύσεις ερχόμενοι από τον πάγκο με την ποιότητα τους και την ικανότητα τους στο σκοράρισμα, ενώ ο Τζαμάλ ήταν απίθανος και στο χειρισμό μπάλας.

Ο Μάιλς Τέρνερ, ο ψηλός των Πέισερς δεν γίνεται να ξεχάσει την πορεία και την καριέρα τους στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη. Ο παίκτης της Ιντιάνα ανέφερε πως θα πρέπει οι συγκεκριμένοι δύο κύριοι να μπουν κάποια στιγμή στο Hall Of Fame, μιλώντας στο Podcast «Run your Race».

Εσείς πιστεύετε πως ο Κρόφορντ και ο Γουίλιαμς θα μπουν στο Hall Of Fame στο μέλλον; Πάντως σίγουρα η παρουσία τους λείπει από το ΝΒΑ.

TRUE or FALSE: Jamal Crawford (@JCrossover) & Lou Williams (@TeamLou23), two of the greatest sixth men in NBA history, will be Hall of Famers 🤔



Myles Turner thinks so! 💯



Via. ‘Run Your Race Podcast’ pic.twitter.com/yNQKtwYC6x