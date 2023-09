Φαίνεται πως ο Τζρου Χόλιντεϊ θα παίξει σημαντικό ρόλο στην παραμονή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς

«Αν οι Μπακς είναι στην ίδια σελίδα με μένα είναι υπέροχο, αν όχι πρέπει να νικήσω», είχε πει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο podcast «48 λεπτά» (48 minutes) και τα σενάρια για μελλοντική ανταλλαγή του... φούντωσαν, ενώ και οι Μπακς κάθονται σε... αναμμένα κάρβουνα.

Οι δημοσιογράφοι Zακ Λόου και Ραμόνα Σέλμπουρν έριξαν και άλλο... λάδι στη φωτιά με πιθανούς προορισμούς του Έλληνα σταρ αν φύγει από τους Μπακς, βάζοντας στο παιχνίδι απόκτησης του Αντετοκούνμπο 10 ομάδες και συγκεκριμένα τους Νικς, Νετς, Λέικερς, Χιτ, Γουόριορς, Πέλικανς, Θάντερ, Ρόκετς, Ράπτορς και Μάτζικ.

Και τώρα έρχεται ο Μπόμπι Μαρκς του ESPN, ο οποίος ανέφερε πως ο Τζρου Χόλιντεϊ θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην παραμονή του Γιάννη Αντετοκούνμπο. «Δεν νομίζω πως ο Γιάννης θα υπογράψει επέκταση. Δεν βγάζει νόημα οικονομικά. Ανησυχώ σύμφωνα με τα όσα έγιναν με τον Χόλιντεϊ. Νομιζω ότι θα είναι ο x-factor. Η ανανέωση του Χόλιντεϊ θα είναι διαθέσιμη από τις 22 Φλεβάρη. Μελλοντικά μπορεί να είναι free agent την επόμενη σεζόν. Αν τον χάσουν οι Μπακς, θα έχουν μεγάλο πρόβλημα»

