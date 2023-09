Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η σύζυγός του Μαράια, έχουν πλέον και ένα κοριτσάκι να... φροντίζουν δίπλα στους Λίαμ και Μάβερικ-Σάι.

Το χαρμόσυνο γεγονός που περίμενε εδώ και εννέα μήνες ανακοίνωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Greek Freak περίμενε το τρίτο του παιδί και η σύζυγός του έφερε στον κόσμο τη... μικρή Αντετοκούνμπο.

Η πρώτη κόρη του Γιάννη, μάλιστα, πόζαρε δίπλα στους Λίαμ και Μάβερικ-Σάι. Οι δύο υιοί του Αντετοκούνμπο κρατούν τη μικρή τους αδερφή στο καρότσι, με τον Γιάννη να μην κρύβει την τεράστια χαρά του.

Ο... χαζομπαμπάς Giannis ανακοίνωσε μάλιστα και το όνομα της κόρης του. Η Έβα Μπρουκ Αντετοκούνμπο είναι πλέον «Daddy's little girl», όπως έγραψε ο Γιάννης στο twitter.

Welcome Home Eva Brooke Antetokounmpo 🤍 Daddy’s Little Girl and Brother’s Baby Sister 👦🏽👦🏽👧🏽 pic.twitter.com/s64nPZcP7d