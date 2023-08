Ο Ουκρανός γκαρντ/φόργουορντ, Σβι Μιχάιλιουκ, ο οποίος ήλθε στο προσκήνιο το προηγούμενο διάστημα για τον Παναθηναϊκό, θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο ΝΒΑ αφού υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο στους Μπόστον Σέλτικς.

Από την πρώτη στιγμή που η περίπτωση του Σβι Μιχάιλιουκ ήλθε στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό, ήταν δεδομένο ότι ο Ουκρανός γκαρντ/φόργουορντ είχε βάλει ως προτεραιότητα το ΝΒΑ και την προοπτική να βρει νέο συμβόλαιο στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Εξάλλου, μετά τη συμφωνία με τον Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι, ο διοικητικός ηγέτης της «πράσινης» ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε δημόσια για τον Ουκρανό ΝΒΑer, εξηγώντας πως ήταν το κομμάτι που έλειπε από τον Παναθηναϊκό.

Παρά την πρόταση και το έντονο ενδιαφέρον του «τριφυλλιού», ο Μιχάιλιουκ συνέχισε να ψάχνει ομάδα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού όπου έχει αγωνιστεί επίσης στους Λέικερς, στους Πίστονς, στους Θάντερ, στους Ράπτορς, στους Νικς και στους Χόρνετς.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Σαμς Τσαράνια, ο μέχρι πρότινος free agent Μιχάιλιουκ συμφώνησε με τους Μπόστον Σέλτικς για μονοετές συμβόλαιο. Ο Ουκρανός έχει μετρήσει 252 ματς στο ΝΒΑ και έχει «γράψει» 6.6 πόντους, 1.8 ριμπάουντ, 1.4 ασίστ με 44% εντός παιδιάς και 42% στα σουτ τριών πόντων.

