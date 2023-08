Ο Μάικ Μπράουν, προπονητής των Σακραμέντο Κινγκς ,αποθέωσε τον Σάσα Βεζένκοβ ενόψει της νέας σεζόν στο ΝΒΑ.

Ο Βεζένκοβ αποφάσισε φέτος να αφήσει την Euroleague και τον Ολυμπιακό προκειμένου να δοκιμάσουν το «American Dream» και να αγωνιστεί στο ΝΒΑ.

Οι Σακραμέντο Κινγκς του πρόσφεραν το συμβόλαιο που ήθελε και αν λάβει κανείς υπόψιν του και τα λεγόμενα του προπονητή της ομάδας, ο ρόλος του θα είναι εξόχως μεγάλος τη νέα σεζόν.

«Θα τον απολαύσετε φέτος. Είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει σκληρά, είναι δυνατός, πολύ, πολύ, πολύ έξυπνος και διαθέτει σε εξαιρετικό βαθμό την αίσθηση για το παιχνίδι» ανέφερε ο Μάικ Μπράουν μιλώντας στο « FOX40 Sports» για τον Σάσα Βεζένκοβ και συνέχισε:

«Μπορεί να πασάρει, να κόβει, ξέρει να ανοίγει χώρους και να εξαιρετικά. Έχει ένα γρήγορη εκτέλεση και ανυπομονώ να τον δω εν δράσει απέναντι στις υπόλοιπες ομάδες του ΝΒΑ».

Ο MVP της περσινής Euroleague υπέγραψε το περασμένο καλοκαίρι τριετές συμβόλαιο με τους Σακραμέντο Κινγκς έναντι 20 εκατομμυρίων δολαρίων.

Kings coach Mike Brown, from Saturday's Republic FC match, where he's excited for the offseason additions, but more excited to run it back with the same core in Sacramento.



"I believe our guys are ready for it, and with the fans that we have here, the juice they brought last… pic.twitter.com/HxZenkHyFX