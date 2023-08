Οι Μπόστον Σέλτικς εξετάζουν τις περιπτώσεις των Τι Τζέι Γουόρεν και Λαμάρ Στίβενς σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια, ο οποίος ωστόσο δεν αναφέρθηκε καθόλου στον Σβι Μιχάιλιουκ.

Αν μη τι άλλο στον Παναθηναϊκό κινούνται σε ρυθμούς Σβι Μιχάιλιουκ εδώ και αρκετό καιρό περιμένοντας την απόφαση του Ουκρανού γκαρντ/φόργουορντ για το αν θα συνεχίσει την καριέρα του στο ΝΒΑ ή εάν θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Euroleague με τη φανέλα (πιθανότατα) των «πρασίνων».

Η ομάδα που φέρεται να του είχε προσφέρει συμβόλαιο το οποίο ωστόσο δεν ικανοποιεί τον Μιχάιλιουκ είναι οι Μπόστον Σέλτικς οι οποίοι έχουν ακόμα αρκετές θέσεις «κενές» προκειμένου να κλείσουν το ρόστερ τους.

Ο έγκυρος δημοσιογράφος του «The Athletic», Σαμς Τσαράνια, έκανε λόγο για ενδιαφέρον των Σέλτικς για δύο παίκτες χωρίς να αναφέρει καθόλου το όνομα του Ουκρανού. Το αν και εφόσον έχουν αποσύρει το ενδιαφέρον τους ή αν εμμένουν στην πρόταση που δεν τον ικανοποιεί με αποτέλεσμα να ψάχνει κάτι καλύτερο θα φανεί τις προσεχείς ημέρες.

Συγκεκριμένα, στο στόχαστρο των Σέλτικς έχουν μπει ο Τι Τζέι Γουόρεν, ο οποίος μοίρασε τη φετινή σεζόν ανάμεσα σε Νετς και Σανς με 7.5 πόντους και 2.9 ριμπάουντ, όπως επίσης και στον πρώην παίκτη των Καβαλίερς, ο οποίος από τη πλευρά του είχε 5.3 πόντους και 3.3 ριμπάουντ.

