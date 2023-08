O Όστιν Ριβς θα μπορούσε να πάρει συμβόλαιο 100 εκατ. δολαρίων με τους Σπερς.

Την 1η Ιούλη έγινε γνωστό πως ο Όστιν Ριβς ανανέωσε με τους Λέικερς, υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο αξίας 56 εκατ. δολαρίων. Όμως αυτή η προσφορά δεν ήταν η καλύτερη που είχε στην free agency.

Σύμφωνα με Jovan Buha, οι Σπερς σκέφτηκαν να του προσφέρουν συμβόλαιο 100 εκατ. δολαρίων για τέσσερα χρόνια πριν ο σουτέρ υπογράψει με τους λιμνάνθρωπους. Ο Ριβς πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή σεζόν και από το two way συμβόλαιο έφτασε σε συμφωνία 56 εκατομμυρίων δολαρίων με την ομάδα του Λος Άντζελες.

Πλέον έχει μπροστά του το Παγκόσμιο, όπου στόχος του είναι να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο με την Team USA.

