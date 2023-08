Οι Φιλαντέλφια 76ερς τραβάνε το... σκοινί (και το αυτί) του Τζέιμς Χάρντεν. Σταμάτησαν κάθε είδους συζητήσεις για την ανταλλαγή του και τον περιμένουν στην έναρξη της προετοιμασίας. Ανένδοτος εμφανίζεται ο παίκτης να κάνει έστω προπονήσεις.

Οι Φιλαντέλφια 76ερς αλλάζουν ρότα. Δίχως να υπολογίσουν στις αγωνιστικές συνέπειες. Η υπόσχεση που έδωσαν στον Τζέιμς Χάρντεν για μία πιθανή ανταλλαγή είναι εκτός του... τραπεζιού, αφού οι Σίξερς εμφανίζονται να μην συζητούν πλέον το ενδεχόμενο παραχώρησης του άλλοτε γκαρντ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Χιούστον Ρόκετς και Μπρούκλιν Νετς.

Και τον περιμένουν μόλις ξεκινήσει η προετοιμασία για τη νέα σεζόν! Ο Χάρντεν, ωστόσο, φαίνεται να είναι αποφασισμένος όχι μόνο να μη φορέσει ξανά τη φανέλα των 76ερς, αλλά και μην εμφανιστεί καν στις προπονήσεις.

Κατά τη διάρκεια της off season, ο Χάρντεν αποφάσισε να ενεργοποιήσει την επιλογή ανανέωσης στο συμβόλαιό του, αξίας 35.640.000 δολαρίων, ζητώντας όμως να γίνει ανταλλαγή. Και με προτιμότερο προορισμό τους Λος Άντζελες Κλίπερς.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα στις ΗΠΑ, οι Σίξερς επιχείρησαν δύο φορές να βρουν λύση με τους Κλίπερς, δίχως αποτέλεσμα.

ESPN story on the Sixers ending trade discussions involving James Harden and planning to bring him back to what will likely be an uncomfortable training camp https://t.co/KzwRKhlbst