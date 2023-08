Η Τάξη του 2023 έκανε... πρόβα τα πορτοκαλί της σακάκια, ενόψει της τελετής για την εισαγωγή των νέων μελών, η οποία θα γίνει τα ξημερώματα της Κυριακής (13/8).

Κάθε Τάξη που πρόκειται να διαβεί το δρόμο της μπασκετικής αθανασίας, πρέπει να κάνει πρόβα... κοστουμιού. Ο Γκρεγκ Πόποβιτς, ο Πάου Γκασόλ, ο Ντουέιν Γουέιντ, ο Τόνι Πάρκερ, ο Ντιρκ Νοβίτσκι και τα άλλα μέλη της Τάξης του 2023 φόρεσαν το σήμα κατατεθέν του Hall Of Fame και ετοιμάζονται για την τελετή της εισαγωγής τους.

13x NBA All-Star 8x All-NBA 3x NBA Champion 1x NBA Finals MVP 2023 @Hoophall inductee, Dwyane Wade. Watch the enshrinement ceremony tomorrow at 8pm/et on NBA TV. pic.twitter.com/nK0tFqj0P3

Οι πέντε θρύλοι που προαναφέραμε έμειναν όλοι μαζί για την απαραίτητη φωτογραφία, ένα κοινό στιγμιότυπο πέντε μορφών του NBA, ενός προπονητή και τεσσάρων παικτών, οι οποίοι κυριάρχησαν σε ένα μεγάλο κομμάτι των τελευταίων 25 ετών στο ΝΒΑ.

Pau. Pop. Dirk. Tony. Dwyane. Iconic. 📺: The #23HoopClass Enshrinement || Tomorrow || 8pm/et on NBA TV pic.twitter.com/LsNb1CqUFn

Ο κάθε ένας είχε και μία διαφορετική... διακόσμηση στο εσωτερικό του σακακιού, με τον Γκασόλ να διαθέτει φωτογραφίες από εμβληματικές στιγμές της καριέρας του στο ΝΒΑ, τον Νοβίτσκι να είναι περισσότερο μίνιμαλ, με τα λογότυπα των ομάδων που έχει αγωνιστεί στην καριέρα του. Κάτι ανάλογο έκανε και ο Τόνι Πάρκερ.

12x All-NBA

14x NBA All-Star



Finals MVP. #KiaMVP. Dallas legend.



Dirk Nowitzki receives his @Hoophall orange jacket!



Watch the enshrinement ceremony tomorrow at 8pm/et on NBA TV. pic.twitter.com/HZIUIx8Z1w