Η Τάξη του 2023 του Hall Of Fame του NBA απέκτησε και επίσημα τους παρουσιάστές της. Οι οποίοι θα συνοδέψουν τα εκλεκτά μέλη στην μπασκετική αιωνικότητα.

Η τάξη του 2023 για το Hall Of Fame του NBA πρέπει να αρχίσει τις ετοιμασίες της. Αφού πρώτα τα μέλη των εκλεκτών φορέσουν το πορτοκαλί σακάκι τους, θα περιμένουν να ακούσουν την εισαγωγή των ανθρώπων που θα κάνουν την ένταξή του στην εκλεκτή κάστα του HOF επίσημη.

Το NBA έδωσε στη δημοσιότητα της λίστα των παρουσιαστών και ανάμεσά τους υπάρχουν κάποιοι που έχουν αφήσει τη δική τους ιστορία.

Ο Άλεν Άιβερσον είναι αυτός που θα μιλήσει για τον Ντουέιν Γουέιντ, ενώ ο Γκρεγκ Πόποβιτς θα έχει τη χαρά να δει τα μπασκετικά του παιδιά για άλλη μία φορά. Ο Ντέιβιντ Ρόμπινσον, ο Τόνι Πάρκερ, ο Μανού Τζινόμπιλι και ο Τιμ Ντάνκαν θα μιλήσουν για τον προπονητή τους.

Ενώ ο Τζινόμπιλι και ο Ντάνκαν θα κάνουν... υπερωρίες, αφού θα παρουσιάσουν και τον Τόνι Πάρκερ! Ο Τόνι Κούκοτς θα μιλήσει για τον Πάου Γκασόλ, ενώ για τον εκλιπόντα Τζίμι Βαλβάνο το ρόλο του ανθρώπου που θα τον παρουσιάσει θα έχει ο Τζον Καλιπάρι.

Τέλος, τον Ντιρκ Νοβίτσκι θα εισάγουν οι Τζέισον Κιντ και Στιβ Νας και την Μπέκι Χάμον, οι Σέριλ Σουπς και η Τερέζα Γουίδερσπουν.

