Ο Άντονι Ντέιβις έχει και την επιλογή της ανανέωσης στον τελευταίο χρόνο του νέου του συμβολαίου (2027-2028).

Ο Άντονι Ντέιβις υπέγραψε ένα παχυλό συμβόλαιο 186 εκατομμυρίων δολαρίων για τρία χρόνια, το οποίο θα ενεργοποιηθεί τη σεζόν 2025-2026.

Και θα κρατήσει τον Ντέιβις στους Λέικερς, αν δεν προκύψει κάτι συνταρακτικό, μέχρι το φινάλε της σεζόν 2027-2028. Αρκεί να πει το «ναι» ο πρωταθλητής του 2020.

Βλέπετε, οι λεπτομέρειες της συμφωνίας κάνουν την εμφάνισή τους σιγά σιγά, με τον Ντέιβις να διατηρεί την επιλογή να ενεργοποιήσει το τελευταίο έτος του νέου συμβολαίου, το οποίο θα έχει αξία περίπου στα 62 εκατομμύρια.

