Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο θα συνεχίσει στους Μιλγουόκι Μπακς, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με τα «Ελάφια».

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο εντάχθηκε στους Μιλγουόκι Μπακς πριν από τέσσερα χρόνια, αποτελώντας μέλος της ομάδας που κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2021.

Φέτος βγήκε στη free agency και σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια, ήλθε σε συμφωνία με τα «Ελάφια» για νέο συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στο Μιλγουόκι για τη σεζόν 2023/24.

Αυτός ήταν ο λόγος, άλλωστε, που αποχώρησε από την προετοιμασία της Εθνικής, επιστρέφοντας στις ΗΠΑ για τη νέα συμφωνία με τους Μπακς.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο σημείωσε πέρσι 1.4 πόντους και 1.2 ριμπάουντ σε 37 αγώνες με τα «Ελάφια». Σε 164 συμμετοχές στο ΝΒΑ με τους Νικς και τους Μπακς έχει 2.7 πόντους και 1.8 ριμπάουντ μ.ό.

Από τη στιγμή, μάλιστα που ο Ρόμπιν Λόπεζ επέστρεψε στο Μιλγουόκι, οι Μπακς θα έχουν στο ρόστερ τους ξανά τα αδέλφια Αντετοκούνμπο και Λόπεζ.

