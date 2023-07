Οι Λέικερς θα αποσύρουν τη φανέλα του ΛεΜπρόν Τζείμς, απλά δεν ξέρουν ακόμα το νούμερο.

Βρίσκεται στους Λέικερς από το 2018 μέχρι σήμερα ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, οδηγώντας τους στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2020 στη... φούσκα (MVP των τελικών). Η καριέρα του μιλάει από μόνη της και δικαιωματικά θεωρείται ένας από τους 2-3 κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του αθλήματος.

Ακόμα δεν έχει τοποθετηθεί για την ημέρα που θα αποσυρθεί, καθώς είναι ασταμάτητος και στα 38 του χρόνια, παρόλο που αρκετές φορές έχει τρομάξει... κόσμο με τις αναρτήσεις.

Πάντως όπως δήλωσε η πρόεδρος των λιμνάνθρωπων, Τζίνι Μπας, η φανέλα του Βασιλιά θα αποσυρθεί όταν εκείνος μπει στο Hall Of Fame. Ωστόσο ακόμα η ομάδα δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα αποσύρει το Νο.23 ή το Νο.23, αφού ο ΛεΜπρόν έχει φορέσει και τα δύο. Εσείς ποιο θα αποσύρατε;

Jeanie Buss says it will be retired once Bron's inducted into the Hall of Fame 💛💜



Lakers have not decided whether it will be jersey No. 6 or 23



(via @MarkG_Medina) pic.twitter.com/xhd9aDxMwC