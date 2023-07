Ο Τρέι Γιανγκ... παράτησε την εργένικη ζωή και παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, Σέλπι Μίλερ.

Εργένικη ζωή... τρόπος του λέγειν. Ο Τρέι Γιανγκ «δεσμεύονταν» έτσι και αλλιώς με την εκλεκτή της καρδιάς από το 2017 ενώ τον Ιούνιο του 2022 έγιναν γονείς του Τάιντους Γιανγκ.

Πλέον είναι και με τη... βούλα «ζευγάρι» καθώς παντρεύτηκαν σε μια υπέρλαμπρη τελετή στην οποία έκλεψε την παράσταση το μότο «Forever Young» που ήταν γραμμένο στο πάτωμα.

Ο Γιανγκ ετοιμάζεται να αγωνιστεί στην 6η σεζόν της καριέρας του με τους Ατλάντα Χοκς, ενώ κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν είχε 26.2 πόντους και 10.2 ασίστ κατά μέσο όρο.

