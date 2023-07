Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς το πήρε απόφαση και την επόμενη σεζόν θα επιστρέψει - ξανά - στον αριθμό 23 (από το 6 που φορούσε), από σεβασμό για το θάνατο του Μπιλ Ράσελ.

Όσοι έχετε στις ντουλάπες σας φανέλες των Λος Άντζελες Λέικερς με το όνομα του ΛεΜπρόν Τζέιμς στην πλάτη και τον αριθμό 23, μπορείτε να τις βγάλετε ξανά και να τις φορέσετε.

Μετά από ένα διάστημα, όπου ο Τζέιμς είχε τον αριθμό 6, αποφάσισε να επιστρέψει στο 23, με τον οποίο είχε ξεκινήσει την καριέρα του στο ΝΒΑ (Κλίβελαντ Καβαλίερς) και φυσικά τον φορούσε για ένα διάστημα στους Λος Άντζελες Λέικερς, προτού πάρει το 6.

Η απόφαση του Τζέιμς έχει να κάνει με τον θάνατο του Μπιλ Ράσελ. Ο θρύλος του ΝΒΑ και των Μπόστον Σέλτικς φορούσε το 6 και η λίγκα αποφάσισε την απόσυρση του, επιτρέποντας μόνο στους παίκτες που το χρησιμοποιούν να το διατηρήσουν. Ο ΛεΜπρόν από σεβασμό για τον Ράσελ αποφάσισε να επιστρέψει στις ρίζες τους και το 23, το οποίο έχει φορέσει στις 14 από τις 20 σεζόν του.

