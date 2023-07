Το ΝΒΑ δοκιμάζει στα καλοκαιρινά πρωταθλήματα τις προτεινόμενες ποινές για flopping, όπως και τα νέα δεδομένα του challenge των προπονητών.

Το ΝΒΑ θέτει υπό... εξέταση στα καλοκαιρινά πρωταθλήματα του 2023 τις νέες προτάσεις που έπεσαν στο τραπέζι των ιθυνόντων. Από τη μία, αυτές αφορούν τις ποινές για τις περιπτώσεις flopping και από την άλλη, κανόνες για το challenge του προπονητή μίας ομάδας.

Για το flopping, αν αυτό σφυριχτεί από τους διαιτητές, η αντίπαλη ομάδα θα έχει μία έξτρα βολή και την κατοχή της μπάλας, ενώ ταυτόχρονα θα δίνεται τεχνική ποινή χωρίς να προσμετράται στα προσωπικά φάουλ. Οι διαιτητές μπορούν να μην διακόψουν τη ροή του αγώνα, αλλά να περιμένουν την πρώτη ευκαιρία που θα τους δοθεί.

Όσον αφορά το challenge η πρόταση "επιβραβεύει" ένα κερδισμένο πρώτο challenge με δυνατότητα δεύτερου. Για λόγους ροής παιχνιδιού, όμως, μια ομάδα δεν θα διατηρήσει το timeout που χρησιμοποιείται για να ξεκινήσει το δεύτερο challenge ανεξάρτητα από το αν είναι επιτυχής

Το Διοικητικό Συμβούλιο του NBA θα ψηφίσει εάν αυτό θα εφαρμοστεί για τη σεζόν 2023-24 την επόμενη εβδομάδα.

The proposed In-Game Flopping Penalty will be in effect on a provisional basis for all 2023 NBA summer leagues. pic.twitter.com/eqdJ5gHr7d