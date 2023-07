Οι Νάγκετς συνεχίζουν να δυναμώνουν ενόψει της νέας σεζόν και θέλουν να διατηρήσουν τα σκήπτρα τους.

Οι πρωταθλητές διαμορφώνουν σιγά σιγά το ρόστερ τους και απέκτησαν τον έμπειρο γκαρντ/φόργουορντ Τζάστιν Χόλιντεϊ. Ο παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους, ενώ τη σεζόν που πέρασε, είχε 4.5 πόντους με 32.2 % στα τρίποντα με τη φανέλα των Μάβερικς.

Ένας γυρολόγος του ΝΒΑ κάτι που δείχνουν και οι ομάδες που έχει παίξει. Αγωνίστηκε σε Σίξερς, Χοκς, Γουόριορς, Μπουλς, Νικς, Γκρίζλις, Πέισερς, Κινγκς και φυσικά Μάβερικς. Του αρέσει να αλλάζει παραστάσεις.

