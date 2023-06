Οι Κινγκς προχώρησαν σε μια έξυπνη κίνηση, αποκτώντας τον Κρις Ντουάρτε.

Γεμίζουν την ομάδα τους οι Κινγκς που πέρυσι ήταν εντυπωσιακοί στη regular season. Το Σακραμέντο απέκτησε τον Κρις Ντουάρτε από τυος Πέισερς και προσθέτει στο δυναμικό του έναν τίμιο σουτέρ.

Ο Ντουάρτε μέτρησ 7.9 πόντους με 37% εντός παιδιάς τη σεζόν που πέρασε, όπου είχε μειωμένο ρόλο (19.5 λεπτά στο παρκέ) σε σχέση με τη rookie season. Την αγωνιστική περίοδο 2021-22 είχε 13.1 πόντους κατά μέσο όρο με 43.2% εντός παιδιάς και 36.9% στα τρίποντα. Τότε έμενε στο παρκέ 28 λεπτά ανά παιχνίδι.

Μπορεί να δώσει λύσεις στη θέση του shooting guard, όπου πέρυσι οι Κινγκς πήραν αρκετά πράγματα από Μαλίκ Μόνκ και Κέβιν Χέρτερ. Δεν επηρεάζεται η υπόθεση Βεζένκοβ από τη συγκεκριμένη κίνηση.

Οι Κινγκς έχουν 9 συμβόλαια στο ρόστερ, τους Φοξ, Μίτσελ, Σαμπόνις, Μπαρνς, Μάρεϊ, Ντουάρτε, Χέρτερ, Μονκ και Έντουαρντς. O Nτουάρτε θα πάρει 4.1 εκατ. δολάρια την νέα σεζόν.

BREAKING TRADE: SACRAMENTO & INDIANA!



Kings receive:

Chris Duarte



Pacers receive:

Future NBA draft compensation (will update with details)



Duarte, 26, averaged 7.9 PPG on 36.9 FG% in a reduced role at 19.5 MPG in 2022-23. In his rookie year the season prior, he averaged… pic.twitter.com/hXyIazr2xA

— NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) June 30, 2023