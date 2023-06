Η τριάδα Χάρντεν, Ντουράντ και Ίρβινγκ έχει κάνει συνήθεια το να ζητά ανταλλαγή.

Αρκετός κόσμος πίστευε πως η συνύπαρξη των Κάιρι Ίρβινγκ, Κέβιν Ντουράντ και Τζέιμς Χάρντεν στο Μπρούκλιν θα ήταν απολαυστική και θα μπορούσε να φέρει πρωτάθλημα. Ωστόσο το... παρεάκι που πρόλαβε να παίξει ελάχιστα ματς μαζί διαλύθηκε γρήγορα, με τον Μούσια να... πηδά πρώτος από το τρένο.

Ένα τρελό στοιχείο με αυτούς τους τρεις τύπους είναι ότι έχουν ζητήσει επτά φορές ανταλλαγής τα τρία τελευταία χρόνια. Ο Χάρντεν από Ρόκετς, Νετς και Σίξερς. Ο Ντουράντ το έπραξε δύο φορές στο Μπρούκλιν και τελικά πήγε στο Φοίνιξ. Και τέλος ο Κάιρι Ίρβινγκ έψαξε δύο φορές να φύγει με ανταλλαγή από τους Νετς και τελικά πήγε στους Μάβερικς.

Τρεις τόσο ποιοτικοί παίκτες που όμως τα τελευταία χρόνια λατρεύουν να φεύγουν με ανταλλαγή από τις ομάδες τους.

