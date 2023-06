Οι Σακραμέντο Κινγκς είναι πλέον σε θέση να διαπραγματευτούν με τον Σάσα Βεζένκοβ και να προσπαθήσουν να τον πείσουν να μετακομίσει στο NBA, με τον Ρισόν Χολμς να πηγαίνει στους Μάβερικς και να ανοίγει χώρο στο ρόστερ και στο salary cap.

Μετά την ολοκλήρωση του Draft στο NBA, κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις στη Free Agency, κάτι που σημαίνει πως οι Κινγκς μπορούν πλέον να συνομιλήσουν με τον Σάσα Βεζένκοβ.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ του Ολυμπιακού περιμένει να ακούσει την πρόταση που έχουν να του κάνουν οι «βασιλιάδες» και να σκεφτεί αν θα παραμείνει στην Ευρώπη. Με το Draft να μην εξελίσσεται ιδανικά για τους Κινγκς, ο Βεζένκοβ είναι σε αναμονή για να μάθει τόσο το οικονομικό σκέλος, όσο και την προοπτική στον ρόλο του.

Στο Σακραμέντο ο Κίγκαν Μάρεϊ δε θα δει τον αδερφό του Κρις να γίνεται συμπαίκτης του. Ο Κρις Μάρεϊ κατέληξε στους Μπλέιζερς, μία θέση προτού οι Κινγκς επιλέξουν τον Ολιβιέ Μαξάνς Πρόσπερ, τον οποίον και έδωσαν στο Ντάλας. Στο πλαίσιο αυτής της ανταλλαγής, μέρος της ήταν και ο Ρισόν Χολμς. Ο πρώην σέντερ των Κινγκς είχε ένα συμβόλαιο της τάξεως των 12 εκατομμυρίων, το οποίο και η ομάδα ξεφορτώθηκε.

The Kings are trading Richaun Holmes and No. 24 to Dallas, sources tell ESPN.