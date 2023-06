Τον Κρίσταπς Πορζίνγκις έχουν βάλει στο μάτι οι Μπόστον Σέλτικς και συζητούν ήδη trade με τους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς!

Δεν αποκλείεται να γίνει κάτοικος Βοστόνης ο Κρίσταπς Πορζίνγκις καθώς Σέλτικς και Γουίζαρντς έχουν ξεκινήσει τις συζητήσεις για πιθανό trade του Λετονού!

Σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια από το «The Athletic» ο Μπόστον Σέλτικς επιθυμούν την απόκτηση του Πορζίνγκις, με opt-in του Λετονός και trade στη συνέχεια.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι ο Πορζίνγκις θα πρέπει να ενεργοποιήσει την οψιόν του συμβολαίου του για τη σεζόν 2023-24 έναντι 36 εκατομμυρίων δολαρίων και έκτοτε να προχωρήσει το trade μεταξύ των δύο ομάδων. Κάτι που θα φανεί τις αμέσως επόμενες ημέρες!

Φέτος αγωνίστηκε σε 65 ματς και είχε κατά μέσο όρο 23.2 πόντους, 8.4 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ, σουτάροντας με 49% εντός παιδιάς, 39% στα τρίποντα και 85% στις βολές.

Eastern Conference championship contender pursuing Kristaps Porzingis in potential opt in-and-trade with the Wizards: pic.twitter.com/JFQ78784rk