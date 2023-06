O Γιάννης Αντετοκούνμπο πόσταρε στα social media φωτογραφίες που προπονείται με την Εθνική ομάδα, αφήνοντας στην άκρη τα ανέκδοτα και δημοσιεύοντας το πρώτο του ποίημα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει τις ατομικές προπονήσεις στην Ελλάδα και στο μεσοδιάστημα, ανεβάζει ποιήματα στο Twitter!

Ο Αντετοκούνμπο αποφάσισε να το... γυρίσει στην ποίηση, αφήνοντας στην άκρη προς το παρόν τα ανέκδοτα και κάνοντας την πρώτη ποιητική προσπάθεια.

«Ο Greek Freak είναι ένας μπασκετμπολίστας τόσο ψηλός και κομψός.

Και οι κινήσεις του είναι τόσο απαλές, όσο ένα φιλί στο μάγουλο.

Περνάω από τα αστεία στα ποιήματα»!

Greek freak is a baller so tall and sleek

And his moves are smooth as a kiss on the cheek. 😂😂



I’m transitioning from jokes to poems!! pic.twitter.com/G5FdkbIgPo