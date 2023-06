Ο Κόλιν Σέξτον δεν φαίνεται να... στεριώνει στους Τζαζ.

Μέρος της ανταλλαγής που έστειλε τον Ντόνοβαν Μίτσελ στους Καβαλίερς ήταν ο Κόλιν Σέξτον που κατέληξε στους Τζαζ. Όμως όπως όλα δείχνουν ούτε στη Γιούτα θα μακροημερεύσει.

Σύμφωνα με τον Τζέικ Φίσερ, η Γιούτα έχει κάνει διαθέσιμο τον Σέξτον σε συζητήσεις για ανταλλαγή με ομάδες. Ο Σέξτον είδε την καριέρα του να πηγαίνει πίσω τη σεζόν 2021-22, όταν τραυματίστηκε σοβαρά και έπαιξε μόλις 11 ματς. Τη σεζόν που πέρασε, μέτρησε 48 συμμετοχές με την Γιούτα είχε 14.3 πόντους και 2.9 ασίστ κατά μέσο όρο.

Το προηγούμενο καλοκαίρι είχε δει τους Ρούντι Γκομπέρ και Ντόνοβαν Μίτσελ να φεύγουν.

Utah has made Collin Sexton available in trade talks, per @JakeLFischer pic.twitter.com/O8W7XfwWyY