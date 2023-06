H πορνοστάρ Μοράια Μιλς απειλεί να διαρρεύσει sex tapes με τον Ζάιον Γουίλιαμσον και απαιτεί την ανταλλαγή του από τους Πέλικανς.

Τις προηγούμενες ημέρες, η πορνοστάρ Μοράια Μιλς αποκάλυψε ότι έχει σχέση με τον Ζάιον Γουίλιαμσον αλλά ο σταρ των Πέλικανς την... απατά με άλλες γυναίκες, ποστάροντας συνομιλίες τους και προκαλώντας σάλο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ενώ, λοιπόν άπαντες περιμένουν από τον Ζάιον να πάρει θέση για όλα αυτά που αποκαλύφθηκαν δημοσίως τις προηγούμενες ημέρες, η Μοράια Μιλς... επανήλθε, απειλώντας να δημοσιεύσει sex tapes και εξηγώντας ότι ο Γουίλιαμσον έστειλε ανθρώπους να την απειλήσουν, απαιτώντας από τους Πέλικανς να τον ανταλλάξουν!

«Έχω sex tapes με εμένα και τον Ζάιον Γουίλιαμσον. Τις έχει κι εκείνος. Κάντε τον τώρα ανταλλαγή! Δεν αξίζει να βρίσκεται στη Νέα Ορλεάνη. Οι sex tapes θα κυκλοφορήσουν σύντομα. Η καριέρα σου θα καταστραφτεί όταν κυκλοφορήσουν. Εξαρτάται από εσένα» εξήγησε στο Twitter η Μιλς.

Και συνέχισε: «Ο Ζάιον δεν μπορεί να κερδίσει καμία υπόθεση εναντίον μου. Έχω αποδείξεις ότι έστειλε ανθρώπους να με απειλήσουν. Το ξέρει καλά. Ζάιον, θα σε πάω στο δικαστήριο για όσα έχεις κάνει στη ζωή μου»!



NBA I have sex tapes of me and @Zionwilliamson and he also has them on his trap phone @NBA @PelicansNBA trade him now he doesn’t deserve to be in New Orleans !!! Sex tapes dropping soon