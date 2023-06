O Μοράντ θα χάσει ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό εξαιτίας της τιμωρίας του.

O Tζα Μοράντ θα χάσει 25 ματς των Γκρίζλις, αφού τιμωρήθηκε από το ΝΒΑ για τα περιστατικά με τα όπλα και τις συμπεριφορές του, με τον σταρ των Γκρίζλις να ζητά συγγνώμη από όλους και να υπόσχεται πως θα γίνει καλύτερος άνθρωπος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και τα ποσά που θα χάσει στο διάστημα της τιμωρίας του. Ο εντυπωσιακός point guard των αρκούδων θα χάσει συνολικά 7.6 εκατ. δολάρια σε συμβόλαια, κάτι που σημαίνει πως θα χάνει 304.000 δολάρια ανά παιχνίδι. Αυτό που χρειάζεται είναι να συνετιστεί και να θαυμάσουμε ξανά τον παίκτη που... πέταγε στα παρκέ, όταν με το καλό γυρίσει στη δράση.

During his 25 game suspension, Ja Morant will lose a total of $7.6 Million in NBA game contracts 💰



Ja will miss out on making $304,000 per game. pic.twitter.com/QurT6Y6fM0