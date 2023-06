Γυναίκα κατήγγειλε τον Κόνορ ΜακΓκρέγκορ για βιασμό κατά τη διάρκεια του του τέταρτου αγώνα της σειράς των τελικών του NBA ανάμεσα σε Μαϊάμι Χιτ και Ντένβερ Νάγκετς.

Σοκαριστική καταγγελία για τον Κόνορ ΜακΓκρέγκορ. Ο Ιρλανδός σούπερ σταρ είχε γίνει... viral στο τέταρτο παιχνίδι των τελικών του NBA (9/6) ανάμεσα στους Χιτ και τους Ντένβερ Νάγκετς στο Μαϊάμι, όταν ξάπλωσε στο παρκέ την μασκότ των γηπεδούχων με γροθιά και την ίδια βραδιά κατηγορείται πως βίασε μια γυναίκα στο Kaseya Center.

Σύμφωνα με το TMZ Sports η γυναίκα καταγγέλει πως ο Notorious έστειλε ανθρώπους του να την φέρουν στην τουαλέτα του γηπέδου, όπου την φίλησε με την βία, την ανάγκασε σε στοματικό και επιχείρησε να την σοδομίσει.

Ο δικηγόρος της γυναίκας είπε στην Daily Mail ότι η πελάτισσα του πήγε στην αστυνομία την Κυριακή (11/6) για να καταγγείλει το περιστατικό, αλλά την απέφυγαν και την συμβούλεψαν να προσλάβει δικηγόρο. Από την πλευρά του ο ΜακΓκρέγκορ αρνείται τις κατηγορίες.

