Το πάρτι ξεκίνησε από τη συνέντευξη Τύπου για τους Νάγκετς, με τον Γιόκιτς να... ρίχνει μία ολόκληρη μπίρα πάνω στον Κάλντγουελ-Πόουπ.

Οι πανηγυρισμοί στις τάξεις των Ντένβερ Νάγκετς είχαν ήδη αρχίσει και ο Νίκολα Γιόκιτς δεν μπορούσε να περιμένει άλλο. Ο MVP των φετινών τελικών απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ, μάλλον είδε τον Κάλντγουελ-Πόουπ να μιλάει υπερβολικά πολύ στη συνέντευξη Τύπου και βρήκε έναν τρόπο να τον διακόψει.

Πηγαίνοντας ακριβώς από πίσω του τον έλουσε με μπίρα, με τον συμπαίκτη του να αφήνει στη μέση την πρότασή του και να φεύγει χαμογελαστός.

Nikola Jokic poured a beer on Kentavious Caldwell-Pope’s head during his postgame interview 🤣pic.twitter.com/HGh7mSvkvv