«Ο Χίρο αναβαθμίστηκε σε... αμφίβολος για το Game 5»

Ο Τάιλερ Χίρο εμφανίζεται πλέον ως αμφίβολος στην κατάσταση των Χιτ, με τον άσσο του Μαϊάμι να πιθανολογείται πως θα κάνει την επιστροφή του στο Game 5 με τους Νάγκετς.

Οι Χιτ βρίσκονται πλέον με την πλάτη στον τοίχο, αφού οι Νάγκετς προηγούνται με 3-1 στη σειρά των τελικών του NBA και υπολείπονται μόλις μία νίκη από τον τίτλο της φετινής σεζόν. Ένας από τους μεγάλους απόντες για το Μαϊάμι ακούει στο όνομα του Τάιλερ Χίρο.

Ο άσσος των Χιτ τραυματίστηκε στο πρώτο ματς των play-offs με τους Μπακς και έκτοτε δεν έχει επιστρέψει στη δράση μένοντας "καθηλωμένος" εκτός παρκέ. Η εκτίμηση ενόψει του Game 5 τα ξημερώματα της Τρίτης (13/06) έλεγε πως ο Χίρο θα είναι εκτός δράσης για τον Σποέλστρα σε ένα ακόμη παιχνίδι.

Παρόλα αυτά, η τελευταία ενημέρωση από τον Σαμς Τσαράνια του The Athletic αναφέρει πως ο Χίρο είναι πλέον στη λίστα των αμφίβολων με την κατάστασή του να έχει... αναβαθμιστεί και να μην αποκλείεται να τον δούμε να επιστρέφει.

