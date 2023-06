Ο Τζαμάλ Κρόφορντ υποκλίθηκε στον Νίκολα Γιόκιτς.

Ο Νίκολα Γιόκιτς κάνει μυθικά πράγματα στους τελικούς του ΝΒΑ κόντρα στους Χιτ και όταν δεν γράφει triple double είναι είδηση. Οι Νάγκετς χρειάζονται άλλη μια νίκη για να πάρουν το πολυπόθητο τρόπαιο για πρώτη φορά στην ιστορία τους.

Ο Τζαμάλ Κρόφορντ, ένας από τους κορυφαίους ντριμπλέρ στην ιστορία του ΝΒΑ και μάστορας στο shake n' bake έβγαλε το... καπέλο στον Σέρβο σέντερ με μια φοβερή ατάκα που δείχνει τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το μπάσκετ.

«Είναι τόσο καλός που δεν παίζει κόντρα στους παίκτες των Χιτ, αλλά απέναντι στον Σποέλστρα». Ο Joker μετρά 30.8 πόντους, 13.5 ριμπάουντ και 8 ασίστ κατά μέσο όρο.

Jamal Crawford on Nikola Jokic:



“He’s so good, he’s not even playing against the Miami Heat players. He’s playing against Spoelstra.”



