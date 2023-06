Ανταλλαγή σε draft picks έγινε μεταξύ Ντένβερ Νάγκετς και Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ εν μέσω τελικών του ΝΒΑ.

Οι Νάγκετς αντιμετωπίζουν και πάλι τους Χιτ στο Μαϊάμι τα ξημερώματα του Σαββάτου (10/06) έχοντας μπροστά τους ανοιχτό τον στόχο του φετινού τίτλου του ΝΒΑ και του πολυπόθητου δαχτυλιδιού.

Εντούτοις, οι άνθρωποι του Ντένβερ φροντίζουν και για τον σχεδιασμό του μέλλοντος μέσω των draft picks τόσο της τρέχουσας σεζόν, όσο και των επόμενων. Σύμφωνα με τις πηγές του Έντριαν Βοϊναρόφσκι, φαίνεται πως οι Νάγκετς ήρθαν σε συμφωνία με τους Θάντερ για την ανταλλαγή επιλογών.

Έτσι, το Ντένβερ έχει πλέον την επιλογή στο Νο37 του 2023, αλλά και δεύτερου γύρου του 2024, για ένα pick πρώτου γύρου για τους Θάντερ το 2029.

NBA Finals trade: The Denver Nuggets are acquiring the least favorable of Oklahoma City's first-round picks in 2024, the 37th pick in the 2023 draft and 2024 second-round pick for a protected 2029 first-round, sources tell ESPN.