Ο Κρις Πολ αναμένεται να μείνει ελεύθερος από τους Φοίνιξ Σανς, ενώ είχε ακόμα δύο σεζόν στο συμβόλαιό του! Πάντως, υπάρχει και ένα σενάριο που μπορεί να τον κρατήσει στους Σανς.

Ο Κρις Πολ θα κυκλοφορεί ελεύθερος σε λίγες ημέρες. Μόλις διευθετηθεί το τυπικό ζήτημα της ελευθέρας που του έδωσαν οι Φοίνιξ Σανς!

Ο 38χρονος Πολ είχε ακόμα δύο χρόνια στο συμβόλαιό του με την ομάδα από την Αριζόνα και αυτό προέβλεπε αμοιβή 30.800.000 εκατομμυρίων δολαρίων την επόμενη σεζόν και 30.000.000 δολαρίων τη σεζόν 2024-2025.

Αυτό σημαίνει ότι ο Πολ είναι ελεύθερος για να διαλέξει την επόμενη ομάδα της καριέρας του, αφού στις αρχές Ιουλίου ξεκινάει η free agency στο NBA.

Οι Σανς θα πρέπει να του δώσουν τα χρήματα του συμβολαίου του, ενώ ο ίδιος θα έχει την ευχέρεια να υπογράψει ακόμη και με τη μίνιμουμ αμοιβή ενός βετεράνου, προκειμένου να διεκδικήσει το πρωτάθλημα που του λείπει.

Ωστόσο, υπάρχει το σενάριο που αναφέρει ότι οι Σανς τον άφησαν ελεύθερο, μόνο και μόνο για να συμφωνήσουν ξανά μαζί του, αλλά με μικρότερο σε αξία συμβόλαιο.

Στους Σανς μέτρησε 15.1 πόντους και 9.5 ασίστ, ενώ αγωνίστηκε σε δύο All Star Game.

