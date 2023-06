Το Μαϊάμι... διαλύει τους αντιπάλους του στην 4η περίοδο κατά τη διάρκεια των play-offs.

Απόψε (03:30) έχουμε Game 3 στο Μαϊάμι, με τους Χιτ να υποδέχονται τους Νάγκετς και τους τελικούς του ΝΒΑ να είναι στο 1-1. Η ομάδα του Σποέλστρα σε όλη τη διάρκεια των play-offs και της εντυπωσιακής της πορείας, μας έχει δείξει πως δεν γίνεται να την ξεγράψεις με τίποτα, όσο πίσω και αν είναι, μπαίνοντας στην τελευταία περίοδο.

Η παρέα του Μπάτλερ και του Αντεμπάγιο κάνει... παπάδες στα τέταρτα δωδεκάλεπτα της postseason, σκοτώνοντας κάθε αντίπαλο. Το Μαϊάμι έχει διαφορά +90 στο +/- στα play-offs στην τελευταία περίοδο. Αυτή είναι και η καλύτερη διαφορά ομάδας σε οποιοδήποτε δωδεκάλεπτα μέσα στην postseason που διανύουμε. Αν ρίξουν μια ματιά και στις τρεις πρώτους περιόδους των ματς των Χιτ, θα διαπιστώσουμε πως το Μαϊάμι είναι ξεκάθαρα μια ομάδας τελευταίου δωδεκαλέπτου, εκεί όπου κρίνονται και οι νίκες.

Η συνέπεια τους και η απόδοση που έχουν στην τελευταία περίοδο, είναι ένας από τους λόγους που έχουν φτάσουν στους τελικούς του ΝΒΑ φέτος, διεκδικώντας τον τίτλο του πρωταθλητή.

The NBA Finals shift to Miami for Game 3 between the Nuggets & Heat tonight (8:30 ET, ABC). Miami is plus-90 in the 4th quarter this playoffs - the best point diff. by any team in any quarter this postseason. In contrast, they are a combined minus-24 in the other 3 quarters. pic.twitter.com/slyAYx8dDk