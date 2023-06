Οι τελικοί του NBA συνεχίζονται με αμείωτο ενδιαφέρον, με τον Νίκολα Γιόκιτς να παραμένει φαβορί για να αναδειχθεί MVP, παρότι οι Νάγκετς δέχτηκαν το break από τους Χιτ.

Τι και αν οι Νάγκετς ηττήθηκαν στον δεύτερο τελικό του NBA απ΄τους Χιτ, ο Νίκολα Γιόκιτς παραμένει φαβορί για το βραβείο του MVP των τελικών σύμφωνα με το Ladder. Φυσικά αυτό το αποτέλεσμα δεν έχει να κάνει με το αντίστοιχο της κανονικής περιόδου, μιας και εξαρτάται απόλυτα από το ποιος θα κατακτήσει τον τίτλο.

Όμως ο Γιόκιτς, που τον κυνηγάει η κατάρα των 40 πόντων, παραμένει στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας με τρεις παίκτες των Χιτ να ακολουθούν. Ο πρώτος είναι ο Γκέιμπ Βίνσεντ, που πραγματοποίησε σπουδαίο δεύτερο τελικό και ήταν αρωγός στην προσπάθεια των Χιτ για break.

Πιο πίσω στη λίστα συναντάει κανείς τον Μπαμ Αντεμπάγιο και τον Τζίμι Μπάτλερ, με τον Τζαμάλ Μάρεϊ στην 5η θέση και... μοιραίο μετά το χαμένο τελευταίο σουτ στον δεύτερο τελικό.

