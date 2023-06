Μαλόουν: «Απογοητευτικό που πρέπει να μιλήσω για προσπάθεια στους τελικούς» (vid)

Ο προπονητής των Ντένβερ Νάγκετς Μάικ Μαλόουν μίλησε για την προσπάθεια των παικτών του και την... απουσία της, στο Game 2 των τελικών απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ.

Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο Μάικ Μαλόουν διάλεξε το δύσκολο. Αναφέρθηκε στην προσπάθεια των παικτών του στο Game 2 των τελικών, στην επικράτηση των Μαϊάμι Χιτ (111-108), με το σκορ να γίνεται 1-1.

«Ας μιλήσουμε για προσπάθεια. Εννοώ, είναι οι τελικοί του ΝΒΑ και εμείς μιλάμε για προσπάθεια», είπε ο προπονητής των Ντένβερ Νάγκετς.

Και συνέχισε: «Είναι μεγάλο θέμα για εμένα. Αλήθεια, στα μάτια μου είναι κάτι απογοητευτικό και μπερδεμένο».

Στα αποδυτήρια, μιλώντας στους παίκτες του, ο Μαλόουν διάλεξε μία άλλη προσέγγιση. «Ο στόχος μας είναι να βρούμε έναν τρόπο να πάμε στο Μαϊάμι να και να... κλέψουμε ένα ματς. Και αυτό θα κάνουμε γιατί θα βρούμε τον τρόπο να παίξουμε πιο σκληρά απ' αυτούς και θα είμαστε πιο πειθαρχημένοι απ' αυτούς», ήταν τα λόγια του.

"Let's talk about effort. I mean, this is the NBA Finals and we're talking about effort. That's a huge concern of mine... That to me is really, really perplexing, disappointing."



