Γκόρντον για Χιτ: «Είναι μαχητές, δεν τα παρατάνε ποτέ»

Ο Άαρον Γκόρντον έβγαλε το καπέλο στους Χιτ που θα βρει απέναντι του στους τελικούς.

Οι Νάγκετς θα κοντραριστούν με τους Χιτ στους τελικούς του ΝΒΑ και το Game 1 θα γίνει στο Ντένβερ τα ξημερώματα της Παρασκευής (03:30). Ένας από τους βασικούς πυλώνες των Νάγκετς, είναι ο Άαρον Γκόρντον που δίνει βοήθειες στον Νίκολα Γιόκιτς στη ρακέτα της ομάδας.

Ο εντυπωσιακός dunker αποθέωσε το Μαϊάμι και τόνισε πως δεν τα παρατά ποτέ. «Είναι μαχητές, δεν τα παρατάνε ποτέ. Παίζουν χωρίς φόβο, είναι πειθαρχημένοι και ο προπονητής τους κάνει εξαιρετική δουλειά. Δεν μας ενδιαφέρει η θέση που τερμάτισαν στη regular season. Όλοι αυτοί οι τύποι παίζουν καλά και αυτό το σεβόμαστε», ήταν τα λόγια του Γκόρντον που έκανε δύσκολη τη ζωή του ΛεΜπρόν σε αρκετά σημεία των τελικών Δύσης.

Aaron Gordon on the Heat:



“They fight. They scrap. They have no quit in them. They play fearless. They’re disciplined. They’re well-coached…we’re not looking at their seed or the story around it. All those guys have game, and we respect it.” ✊



