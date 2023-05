O Πατ Ράιλι είναι ο... Godfather του ΝΒΑ και έχει τον τρόπο να βρίσκεται στους τελικούς από κάθε πόστο.

Οι Χιτ έδειξαν πόσο σκληρή ομάδα είναι και απάντησαν με break στο Game 7 μέσα στη Βοστώνη, κατακτώντας την πρόκριση για τους τελικούς. Υπάρχει ένας άνθρωπος συνώνυμο της επιτυχίας για οποιονδήποτε οργανισμό στη λίγκα.

Ο σπουδαίος Πατ Ράιλι που τα τελευταία χρόνια είναι πρόεδρος των Χιτ ξέρει τον τρόπο να πηγαίνει στους τελικούς από κάθε πόστο. Ο Ράιλι παρουσιάζεται σε ΝΒΑ Finals σε ποσοστό 24.7% της ιστορίας του ΝΒΑ. Δηλαδή περίπου 1 στις 4 σεζόν έχει και Ράιλι μέσα στους τελικούς. Ο Πατ έχει φτάσει στους τελικούς 19 φορές σαν παίκτης, προπονητής ή πρόεδρος και έχει πανηγυρίσει 10 πρωταθλήματα.

Σεβασμός για έναν εκ των κορυφαίων μπασκετανθρώπων στην ιστορία του ΝΒΑ και του παγκοσμίου μπάσκετ. Ο... αρχιτέκτοντας των Λέικερς στα 80s και φυσικά ο άνθρωπος που γιγάντωσε τους Χιτ και έχτισε ομάδες που να διεκδικούν πρωτάθλημα, όπως φέτος.

